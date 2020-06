VIRTUS FRANCAVILLA: venerdì secondo ciclo di tamponi verso l’eventuale trasferta di Catania

Pugliesi determinati a giocarsi fino in fondo le proprie carte ai Play Off. Primo ciclo di tamponi svolto in questi giorni dalla Virtus Francavilla con esito negativo per i calciatori, in vista della eventuale trasferta di Catania (attendendo l’esito della finale di Coppa Italia Ternana-Juventuntus U23, ndr). Venerdì, stessa tipologia di controlli che precederanno il via libera degli allenamenti collettivi dopo il lavoro atletico individuale svolto in questa fase.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***