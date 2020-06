SERIE C: a metà settembre l’inizio del nuovo campionato?

Superato il periodo più delicato, quello in cui si palesava il rischio di archiviare definitivamente il campionato senza passare nemmeno da Play Off e Play Out, in Lega Pro il Presidente Francesco Ghirelli guarda avanti. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Ghirelli ha sottolineato che questo torneo verrà concluso il 22 luglio presupponendo che “nei primi 15-20 giorni di settembre possa iniziare la nuova stagione, con parecchie gare infrasettimanali da disputare“. Il prossimo campionato di Serie C, pertanto, aprirebbe i battenti con qualche settimana di ritardo rispetto alla stagione 2019/2020.

