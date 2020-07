MAMMARELLA (Ternana): “Col Catania sarà una gara difficile, Lucarelli trasmette carattere alla squadra”

Esperto terzino della Ternana, Carlo Mammarella non si fida del Catania, avversario domenica allo stadio “Liberati”:

“Stiamo dimostrando di poter fare qualcosa d’importante badando al sodo, giocando con maturità, capendo bene le situazioni della partita in ogni momento e sapendoci prendere le nostre responsabilità. Bisogna continuare su questa strada. Forse l’unico rimprovero è che pecchiamo in zona gol, aspetto da migliorare speriamo già dalla prossima col Catania. La squadra rossazzurra è sempre stata una candidata ad una posizione importante nella griglia play off, giocandosi la promozione ad inizio campionato. Ha trovato difficoltà problemi societari durante l’anno, ma queste cose ti compattano. In più hanno un allenatore dal carattere forte e lo trasmette alla squadra. Sarà una gara difficile, i precedenti di campionato ei Coppa valgono zero. Cercheremo di recuperare in primis energie. C’è bisogno della disponibilità di di tutti, speriamo che chi sceglierà il mister si faccia trovare pronto domenica”, le parole di Mammarella attraverso il canale Instagram rossoverde.

