PAGLIARA: “Ben venga un contatto con Tacopina. Lavoriamo per riapertura stadio, Catania competitivo”

Durante l’edizione odierna del radio tg delle ore 13 di Antenna Uno Notizie, Fabio Pagliara ha rilasciato nuove dichiarazioni, in aggiunta a quanto affermato ai microfoni di Futura Production. Ne riportiamo di seguito un estratto:

“Se in questi giorni qualche realtà si è avvicinata? Nella logica del modello questo è un punto di forza, siamo aperti continuamente ad annessi nuovi. Ben venga un contatto con Tacopina e nuovi soci che pensiamo subentrino anche subito. Per Catania questo è solo l’inizio di un modello. Sarebbe bello che questa innovazione partisse dal meridione. L’azionariato diffuso è il futuro. Riapertura stadio? Mi auguro e stiamo lavorando a Roma anche per questo, si riaprirà almeno parzialmente. Io sono convinto che il prossimo campionato inizi con tifosi e abbonati“.

“Squadra per salto di categoria? Pensare alla promozione della Reggiana ci dimostra che si può salire spendendo un terzo di coloro che non riescono. Questa è una responsabilità per Pellegrino. Sappiamo che la piazza vuole una squadra competitiva e credo che ci siano i mezzi per farla, senza dire slogan quali ‘tra tre anni in Serie A’ perché non lo farò mai. Credo che si debba essere ottimisti e cercare di mettere su una squadra che abbia una durata nel tempo e sia con un settore giovanile che riparta. Ai tifosi dobbiamo promettere lealtà, correttezza e serietà. Noi abbiamo sempre fatto quello che abbiamo detto. Il successo sarebbe continuare su questa strada. Questa è la mia promessa”.

