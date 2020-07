MATRICOLA 11700 DAY (Video): dal “Massimino” al Tribunale, una giornata intensa

Ieri, giovedì 23 luglio, c’era grande attesa per decidere il futuro della matricola 11700. L’udienza tenutasi presso il Tribunale etneo ha determinato l’aggiudicazione dell’asta per l’acquisto del Calcio Catania ad opera della Sport Investment Group Italia SpA, meglio nota come Sigi. Giornata particolarmente intensa. Livio Giannotta e Gabriele Mirabella, dopo un breve e beneaugurante intervento di fronte al murales che raffigura il Presidentissimo Angelo Massimino, hanno raggiunto Piazza Giovanni Verga raccogliendo le impressioni di tifosi e colleghi, sentendo anche le opinioni dell’avv. Giuseppe Rapisarda e degli ex calciatori del Catania Nino Cantone e Nino Leonardi, prima dell’apertura delle buste. Entusiasmo all’uscita dal Palazzo di Giustizia dell’avvocato Giovanni Ferraù, festante per l’inizio di una nuova era per i colori rossazzurri. Adesso, però, bisogna prontamente attivarsi per effettuare tutti gli adempimenti relativi all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Ecco il servizio della durata di circa 14 minuti realizzato dalla nostra redazione:

