RAFFAELE (all. Potenza): forte pressing del Catanzaro per il tecnico accostato al Catania

E’ stato accostato al Catania come una delle principali alternative a Cristiano Lucarelli, nel caso in cui quest’ultimo non proseguisse l’avventura sulla panchina rossazzurra. L’attuale allenatore del Potenza Giuseppe Raffaele, però, piace e non poco al Catanzaro. Secondo informazioni raccolte da tuttoc.com, il club calabrese punterebbe con decisione sul profilo del tecnico siciliano e starebbe spingendo fortemente, offrendogli un contratto di durata biennale.

