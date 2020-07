SERIE C – Caporale (Virtus Francavilla): “Catania fortunato nell’azione del 2-1, da lì successo di tutto…”

In casa Virtus Francavilla si pensa, ancora, alla sconfitta di Catania maturata per 3-2 ai Play Off. Queste le parole del difensore Alessandro Caporale ai microfoni di tuttocalciopuglia.com:

“Rammarico? Sì, per la partita di Catania certamente. Noi non possiamo rimproverarci molto: abbiamo dato il massimo in campo, ma purtroppo ci sono delle partite dove tutto ti gira contro. Eppure avevamo iniziato bene, trovando due gol in pochi minuti. Poi loro sono stati fortunati nell’azione del 2-1 e da lì è successo di tutto: rigori discutibili per loro, uno non concesso a noi (con espulsione di Vazquez per doppia ammonizione). Insomma, tutto ha iniziato a girare per il peggio, poi con un uomo in meno è diventato ancora più difficile. Dispiace, però adesso dobbiamo andare avanti e pensare al futuro”.

