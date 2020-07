SERIE B: il Livorno retrocede in Lega Pro

Dopo l’avvenuta promozione in Serie A del Benevento, dalla B giunge un nuovo verdetto. Il ko casalingo per 2-1 riportato contro la Cremonese condanna ufficialmente il Livorno alla retrocessione in Lega Pro. A due anni di distanza dalla promozione in cadetteria ottenuta sotto la gestione Sottil, gli amaranto tornano quindi nell’inferno della C totalizzando sin qui la miseria di 21 punti frutto di sole 5 vittorie, 6 pareggi e ben 22 sconfitte con 28 gol all’attivo e 55 al passivo. Livornesi retrocessi aritmeticamente con 5 giornate d’anticipo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***