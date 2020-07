SERIE C: Potenza, futuro societario incerto. Siena, luce in fondo al tunnel?

Situazione difficile per le società di Lega Pro. Non mancano i club a rischio iscrizione in vista del prossimo campionato. Tra questi figura il Potenza, con il Presidente Salvatore Caiata che – a sorpresa – ha annunciato in conferenza stampa di farsi da parte, in quanto “non ci sono più le risorse per andare avanti”, consegnando il Potenza Calcio nelle mani del sindaco della città Mario Guarente.

Mentre i tifosi lucani tremano, in Toscana – sponda Robur Siena – s’intravedono segnali di luce. Sarebbe infatti vicino il passaggio di proprietà ad un gruppo coordinato da Diego Foresti che garantirebbe la sopravvivenza societaria, inoltre il club bianconero ha regolarmente pagato gli stipendi dovuti ai calciatori alla scadenza del 15 luglio.

