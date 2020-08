DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’ – Calapai: “Catania tra le big. Raffaele, i risultati parlano da soli”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

“I risultati di Raffaele parlano da soli. Il Catania tra le big”. Parole del terzino rossazzurro Luca Calapai – evidenziate dal quotidiano nazionale – che elogia il nuono allenatore del Catania Giuseppe Raffaele. “Con Raffaele ci si sta conoscendo. Lo avevo incrociato come avversario. In questi anni è stata dura col suo Potenza. Difesa a 3 o 4 per me è ok. Non vedo l’ora di giocare il derby”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***