MERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficiali dell’ultima settimana

Nella settimana che va da lunedì 17 agosto a domenica 23 si sono concluse ufficialmente diverse operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, il Palermo ha definito gli ingaggi a titolo definitivo di Manuel Peretti dal Verona e di Ivan Marconi dal Monza. Il Monopoli ha ufficializzato due innesti per la difesa, il giovane portiere Nicolas Oliveto (scuola Juve) e l’esperto centrale Antonio Giosa dal Potenza, laddove il centrocampista Enrico Zampa ha compiuto il percorso inverso. Oltre a Giosa, il club lucano ha salutato ulteriori protagonisti delle stagioni precedenti: il capitano Carlos França (Seregno), il regista arretrato Emerson (Olbia) e il portiere Raffaele Ioime (Triestina).

Ternana e Juve Stabia hanno definito alcune operazioni in uscita. Gli umbri hanno ceduto i portieri Andrea Tozzo e Riccardo Gagno rispettivamente a Mantova (prestito) e Modena, nonché il difensore Federico Mazzarani (fratello di Andrea) in prestito alla Pistoiese. Luca Germoni, terzino sinistro delle Vespe, si è accasato in Serie B alla Reggiana, mentre l’attaccante Alessandro Rossi è passato in prestito dalla Lazio alla Viterbese al pari dell’ex centrocampista della Vibonese Davide Petermann che ha sottoscritto un biennale con il Cesena.

Nella settimana post-ferragostana si sono mosse anche le formazioni campane di Serie C. La Turris ha piazzato i colpi Franco Signorelli e Pasquale Rainone, altrettanto ha fatto l’Avellino con gli innesti del portiere Francesco Forte dalla Carrarese e del difensore Gabriele Rocchi dalla Cavese. Gli stessi blufoncè hanno liberato in uscita pure gli attaccanti Miguel Angel Sainz-Maza (Gubbio) e Simone Addessi (Acr Messina), integrando in organico il difensore Paolo Cannistrà dalla SPAL.

La Paganese ha definito due operazioni con club di Serie A, salutando il giovane centrocampista Alfonso Sepe passato alla Sampdoria e rinnovando il prestito del portiere Matteo Campani dal Sassuolo. La Casertana ha svecchiato il proprio organico con un innesto per reparto: Lorenzo Valeau (difensore), Alessandro Petruccelli (centrocampista) e Pasquale De Sarlo (attaccante).

Prosegue la campagna di rinnovamento del Picerno. Il club potentino ha ingaggiato il portiere Mirko Albertazzi, i difensori Errico Altobello e Giacomo Ligorio e i centrocampisti Simone Tascone e Giuseppe Maimone, liberando l’attaccante Claudio Sparacello verso l’Acireale. Infine, il Teramo ha ceduto il terzino destro Lorenzo Celentano al neopromosso Matelica con la formula del prestito e la Virtus Francavilla ha prelevato dal Crotone il centrocampista Pasquale Giannotti.

