TORRE DEL GRIFO: doppia seduta di lavoro domenicale

Splendida giornata di sole a Torre del Grifo. La squadra di mister Giuseppe Raffaele svolge per il secondo giorno consecutivo lavoro collettivo. Due sedute d’allenamento caratterizzate dalla massima intensità, nel programma odierno del Catania: in mattinata, lavoro atletico in palestra e in campo; nel pomeriggio, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella.

