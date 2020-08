SERIE B – Pescara: Di Grazia, stagione sfortunata per l’ex Catania out per infortunio da mesi

Il Pescara ha raggiunto in extremis la permanenza in Serie B, lottando clamorosamente per evitare la retrocessione contro il Perugia, altra squadra che sulla carta mirava ad obiettivi sensibilmente più ambiziosi. Non ha potuto contribuire alla salvezza biancazzurra sul campo l’ex attaccante del Catania Andrea Di Grazia. Per lui si chiude una stagione tutt’altro che fortunata. Eppure l’inizio era stato incoraggiante, trovando la via del gol in Coppa Italia al cospetto del Mantova. Il catanese classe 1996 si è messo in mostra anche nelle prime giornate di campionato, la bontà delle prestazioni inizialmente offerte lasciava intravedere sviluppi molto interessanti.

Poi, però, pian pianino lo spazio si è ridotto accusando problemi fisici. Fino ad arrivare al mese di gennaio, quello da cui Di Grazia sperava di rilanciarsi alla grande e che, invece, lo ha visto fermo ai box fino al termine della stagione. Adesso per lui è tempo di capire cosa gli riserverà il destino. E’ contrattualmente legato al Pescara fino a giugno 2022 ma il club abruzzese potrebbe optare per un trasferimento altrove, magari a titolo temporaneo in C. Futuro tutto da decifrare, di sicuro la voglia di riscatto non gli manca dopo un’annata difficile.

