CURCIO: si riflette sull’eventuale rinnovo del contratto

Valutazioni in corso sul futuro di Alessio Curcio. L’ex calciatore del Vicenza, nonostante il periodo di grande difficoltà per il Catania, ha vissuto dei mesi davvero proficui in rossazzurro. Spesso determinante sul rettangolo verde con gol ed assist, Curcio si trova benissimo alle pendici dell’Etna ed ha già espresso tutto il proprio gradimento alla causa tramite le parole del suo agente ai nostri microfoni. Iniziato il ritiro a Torre del Grifo Village, mister Giuseppe Raffaele considera l’eventuale permanenza del ragazzo. Curcio è ampiamente disponibile a trattare l’estensione del contratto in scadenza a giugno 2021, la società riflette sul da farsi.

