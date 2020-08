SERIE C: presentato il nuovo pallone per la stagione 2020/21

Presentato ufficialmente ‘Connector’, il nuovo pallone della Lega Pro per la stagione 2020/21. Il commento del Presidente Francesco Ghirelli:

“Vogliamo rappresentare sempre di più il legame tra calcio, club e territorialità. E questo pallone ne è la sintesi perfetta. Guardiamo al futuro, guardiamo ai giovani, il calcio ha bisogno di loro negli stadi. Il nostro messaggio è esattamente questo. Un pallone parla più di mille parole e racconta emozioni. Spero che Connector ne trasmetta tantissime in questo nuovo anno calcistico che vorremmo fosse quello della rinascita. Mi auguro che sia simbolicamente l’inizio del ritorno del pubblico negli stadi e che ci sia una seria attenuazione dei protocolli sanitari. Il pallone Connector ci aiuti a riannodare i fili della normalità”.

Anche Angelo Gandolfi, Presidente Erreà Sport, sottolinea l’importanza del significato di ‘Connector’:

“Siamo estremamente felici e soddisfatti di questo risultato. Abbiamo, in questi mesi, lavorato con grande impegno ed entusiasmo a stretto contatto con Lega Pro, anche noi “interconnessi” a livello di valori, intenti e messaggio che il nuovo pallone ufficiale voleva portare. Credo ci sia davvero bisogno, specialmente in questo momento, di unirsi, capirsi, di riconoscere i valori più belli insiti nell’altro. Solo attraverso questo riconoscimento sarà possibile costruire qualcosa di importante per il nostro futuro. Solo grazie a questa volontà di stringersi e far fronte comune le società del calcio italiano potranno portare nuova linfa vitale, continuare a vivere e ad evolvere. Siamo orgogliosi di aver realizzato ‘il pallone che fa bene al paese’. E’ una mission che ci piace molto e che siamo fieri di sostenere insieme a Lega Pro”.

‘Connector’, grazie all’innovativa struttura composta da 32 pannelli termosaldati, racchiude un mix di tecnologia e innovazione ideale per le competizioni ai massimi livelli. Su ogni pannello c’è stampato il nome di una regione: anche il colore bordeaux è una scelta audace e brillante che punta al futuro. Ci sarà poi una seconda versione, identica, ma in un vivace giallo.

VIDEO – Il nuovo pallone della Lega Pro

P.S. Attendere qualche secondo per il caricamento del filmato

Connector ⚽ ⚡ 🚀 ⚽#Connector ⚡ Pronto a correre#LegaProErreà Sport Posted by Lega Pro on Tuesday, 18 August 2020

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***