DA ‘LA SICILIA’: Catania, in arrivo Leonetti. Biagianti, Pecorino e Distefano si aggregheranno a giorni?

Secondo quanto riporta il quotidiano locale, nelle prossime ore è atteso a Torre del Grifo il match analyst Giuseppe Leonetti, liberato dal Potenza e uno dei fedelissimi di mister Giuseppe Raffaele. Un ingegnere pugliese prestato al calcio che analizza ogni particolare dei giocatori. Sono stati avviati a Torre del Grifo i primi sereni colloqui con la squadra, tra calciatori graditi al tecnico ed elementi destinati a lasciare la Sicilia.

Questione di poco tempo e si aggregheranno anche Emanuele Pecorino e Gian Marco Distefano, ancora sotto contratto con Milan e Lazio che hanno la possibilità di riscattarli entro il 19 agosto (molto difficilmente accadrà, ndr). Marco Biagianti non era presente al primo giorno di raduno ma, con ogni probabilità, per un altro anno sarà rossazzurro. Nuove conferme sull’interesse dell’Alessandria per Federico Angiulli. In attacco sempre caldo il nome di Facundo Lescano e si fa ancora il nome di Simone Russini (Cesena).

