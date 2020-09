CALCIO SICILIANO: il Trapani rischia l’esclusione dal campionato, prossimi giorni decisivi

Fa discutere la situazione del Trapani. Domenica i granata, come prevedibile viste le enormi difficoltà organizzative riscontrate, non sono scesi in campo contro la Casertana per mancanza del mister e del medico sociale al seguito. Chiaro che in questi casi viene meno la possibilità di giocare ed è conseguente la sconfitta per 0-3 a tavolino. I prossimi saranno giorni decisivi per capire cosa succederà. La Procura Federale vuole vederci chiaro, le indagini approfondite proseguono ed è bene precisare che se dopo due assenze arriva la terza in cui una squadra non si presenta in campo, la stessa viene estromessa dal campionato di militanza.

