SERIE B – Awua, piaceva al Catania: “Ho preferito la proposta del Cittadella”

Il Catania aveva fatto un tentativo per Theophilus Awua, centrocampista reduce da un’annata vissuta tra Bari e Livorno. I rossazzurri, però, non sono riusciti a battere la concorrenza del Cittadella, club militante in Serie B che lo ha prelevato dallo Spezia. Awua manifesta la sua gioia per la scelta attraverso le colonne de Il Mattino di Padova:

“Ci attende un anno difficile, guardando le squadre salite dalla C e quelle scese dalla A viene da dire che il livello si è alzato. Avevo altre tre richieste, ma quando è emersa questa ho lasciato perdere le altre. Prima di firmare ho trascorso una giornata intera con Marchetti per venire a capo della trattativa con lo Spezia e alla fine eravamo tutti felici”.

