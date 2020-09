TORRE DEL GRIFO: otto gol in partitella, ancora una tripletta per Pecorino

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, la nona doppia seduta del ritiro pre-campionato. In mattinata, per i rossazzurri, lavoro in palestra; nel pomeriggio, dopo una breve sessione di riscaldamento, partitella conclusa sul 4-4 dopo 60 minuti di gioco suddivisi in due frazioni. Per la squadra in maglia rossa, tripletta di Pecorino e gol di Curcio; per i bianchi, doppietta di Rossitto e reti di Distefano e Mazzarani. Mercoledì, in programma un allenamento pomeridiano.

