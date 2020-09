COPPA ITALIA: Catania in campo il 23 settembre

La Lega Serie A ha ufficializzato le date della Coppa Italia 2020/21, a cui parteciperanno anche diverse squadre militanti in C. Catania in campo per il primo turno eliminatorio della competizione in data mercoledì 23 settembre, a pochi giorni dall’inizio del campionato fissato per il 27.

Primo turno eliminatorio, mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio, mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio, mercoledì 28/10/2020

Quarto turno, mercoledì 25/11/2020

Ottavi di finale, mercoledì 13/01/2021

Ottavi di finale, mercoledì 20/01/2021

Quarti di finale, mercoledì 27/01/2021

Semifinali (andata), mercoledì 10/02/2021

Semifinali (ritorno), mercoledì 03/03/2021

Finale, mercoledì 19/05/2021

