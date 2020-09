Archiviato il giorno di riposo, dopo l’esordio in campionato al cospetto della Paganese, il Catania tornerà ad allenarsi a Torre del Grifo martedì, avviando la preparazione alla gara con il Monopoli in programma domenica 4 ottobre alle 15.00 al “Veneziani”. Mercoledì, in programma una doppia seduta. Giovedì e venerdì, rossazzurri in campo alle 16.30. Sabato, rifinitura pomeridiana e partenza per la Puglia.

