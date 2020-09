TORRE DEL GRIFO: penultimo allenamento verso la Paganese, sabato parla Raffaele

I rossazzurri hanno svolto oggi il penultimo allenamento in vista del confronto con la Paganese, in programma domenica alle 15.00 al “Massimino”. Completata l’attivazione, mister Raffaele ha disposto e diretto esercitazioni differenziate per reparti, seguite da una sessione di tattica in contrapposizione. In chiusura, soluzioni sulle palle inattive. Sabato mattina, in calendario la rifinitura e alle 15.00, in sala conferenze, si terrà la conferenza pre-gara di Raffaele.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***