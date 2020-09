EX ROSSAZZURRI: Maxi Lopez, sconfitta e tre turni di squalifica in Coppa Italia

Esordio stagionale amaro per l’attaccante del Catania Maxi Lopez con la maglia della Sambenedettese, in Coppa Italia. Marchigiani ko per 3-2 sul ko dell’Alessandria, con il centravanti argentino che ha lasciato la sua squadra in dieci uomini a seguito di una espulsione per proteste. Il Giudice Sportivo ha, inoltre, sanzionato Lopez con ben tre turni di squalifica “per avere, al 46′ del primo tempo, rivolto al Direttore di gara epiteti gravemente offensivi reiterando tale atteggiamento all’atto del provvedimento di espulsione e mentre abbandonava il terreno di giuoco”.

