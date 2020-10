CALCIO CATANESE: Serie D, cambio di allenatore a Biancavilla

Cambio alla guida tecnica del Biancavilla, in Serie D. Nicola Basile non è più l’allenatore gialloblu. Una decisione che non ha nulla a che fare con la sconfitta di domenica ad Acireale, dettata solo da motivi personali. “Purtroppo o per fortuna – ha spiegato – i miei impegni di lavoro non mi permettono più di coniugare le due cose. La Serie D o si fa anima e corpo dedicando tutto il tempo oppure è meglio farla fare a chi lo fa per mestiere”. Il nuovo tecnico del Biancavilla dovrebbe essere Orazio Pidatella, al suo terzo ritorno a Biancavilla. Obiettivo, preparare al meglio la prossima gara con la capolista Cittanovese.

