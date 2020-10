SERIE C – Scienza (all. Monopoli): “Dopo il Catania, ancora gol su palla inattiva dà fastidio”

Non un momento felice in casa Monopoli. Dopo il ko casalingo col Catania, altro stop interno per la formazione biancoverde, stavolta al cospetto del Teramo. L’allenatore Giuseppe Scienza si rammarica soprattutto per le reti subite nei due confronti di campionato:

“Il gol subito a freddo ha dato un fastidio eccessivo, visto anche com’è andata a finire domenica scorsa col Catania. Abbiamo perso due gare su palle inattive assurde, c’eera il tempo per rimediare ma probabilmente in questo momento non abbiamo una fisicità importante. La squadra si è un pò involuta fisicamente nelle ultime due partite, non so il motivo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***