Dopo l’1-0 inflitto alla Juve Stabia, il Catania ha svolto oggi una seduta d’allenamento a Torre del Grifo: completati programmi differenziati per due gruppi. I calciatori in campo mercoledì sera a Lentini hanno sostenuto una sessione di scarico; prevenzione in palestra, lavoro aerobico e partitella per tutti gli altri rossazzurri disponibili.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***