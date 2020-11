AVV. CHIACCHIO: “Accoglimento ricorso risultato eccellente, Giorgio Borbone prezioso ispiratore”

L’avvocato Eduardo Chiacchio commenta con soddisfazione, ai microfoni di Sport Sicilia Preview, su ‘Telecolor’, il buon esito del ricorso presentato dal Catania contro la penalizzazione di 4 punti:

“Noi abbiamo esposto tre teoremi, qualcuno dei quali è stato accolto e quindi si è giunti a quello che ad oggi costituisce un unicum. Mai con la nuova posizione della Corte Federale d’Appello era stato accolto un ricorso in materia Covisoc. Bisogna essere soddisfatti perchè quando si ottengono questi risultati eccellenti bisogna sapere apprezzare l’esito di un ricorso che, quando si prepara, ha sempre delle ridottissime possibilità di accoglimento. Non sappiamo ancora quali sono i motiivi che hanno portato all’accoglimento del ricorso. Lo leggeremo nelle motivazioni. Ma i comunicati ufficiali emessi quest’anno dalla FIGC sono stati tanti, successivi e anche qualcuno frettoloso per nostra fortuna. Abbiamo fatto di tutto per entrare nei meandri dei comunicati ufficiali e trovare dei cavilli entro cui incunearsi“.

“C’è stato un confronto quasi quotidiano con il Segretario del Catania Giorgio Borbone, è stato anche ispiratore di uno dei motivi di appello che spero proprio sia quello che ci ha portati al successo. E’ un finissimo studioso della materia giuridico-sportiva, oltre che un amico da 20 anni ed insieme abbiamo condiviso tanti successi. Questo va inserito tra quelli più insperati e difficili. Sono stato seguito in questa vicenda un pò da tutte le componenti societarie. Mi riferisco all’avvocato Munzone, l’ammistratore Le Mura, al Presidente. Abbiamo avuto dei contatti costanti. Sono stati i miei stimolatori“.

