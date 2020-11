CATANIA SOCIAL – Pecorino: “La quiete prima della tempesta”

“La quiete prima della Tempesta”. Con questa frase e l’inserimento di una foto del re della savana, un leone fiero e feroce, l’attaccante catanese del Catania Emanuele Pecorino evidenzia sui social le sue grandi motivazioni in vista di Palermo. Pecorino, rientrato alle pendici dell’Etna dal prestito al Milan Primavera, potrebbe giocare dal 1′ allo stadio “Renzo Barbera” qualora Manuel Sarao non recuperasse in tempo per il derby.

Visualizza questo post su Instagram “ La quiete prima della Tempesta. “ 🔴🔵 Un post condiviso da Emanuele Pecorino (@emanuelepecorino_) in data: 7 Nov 2020 alle ore 4:59 PST

