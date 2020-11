TORRE DEL GRIFO: penultimo allenamento settimanale in vista di Teramo

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, il penultimo allenamento settimanale in sede prima della partenza in vista della sfida al Teramo. Dopo una fase iniziale condotta in palestra, il gruppo si è dedicato ad esercitazioni tattiche differenziate per reparti, seguite da una partitella. Venerdì, in programma una seduta pomeridiana, al termine della quale Mister Giuseppe Raffaele rilascerà alcune dichiarazioni. Non ci sono ancora novità sull’infermeria rossazzurra.

