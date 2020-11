INFERMERIA: previsto qualche recupero nel giro di una settimana

Sono in corso di valutazione le condizioni fisiche di diversi giocatori del Catania, in vista dei prossimi imminenti impegni (Covid permettendo). Sarao ha provato a stringere i denti per Palermo, ma non ce l’ha fatta. Potrebbe recuperare nel giro di una settimana. Idem Piccolo. Pellegrini aveva assorbito l’ematoma che lo costrinse a saltare la trasferta di Bari. Alla vigilia del derby, però, ha accusato un risentimento muscolare che lo ha costretto a dare forfait. Anche lui dovrebbe recuperare a stretto giro di posta. C’è attesa per gli esami strumentali a cui si è sottoposto Tonucci, infortunatosi nel corso del derby. Ancora out il brasiliano Vicente e l’ex Virtus Francavilla Alessandro Albertini, rispettivamente alle prese con un infortunio al ginocchio ed una distorsione alla caviglia.

