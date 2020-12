EX ROSSAZZURRI – Baiocco: “Catania, grande organico. Serve il giusto mix di risultati e crescita nel gioco”

Alcune considerazioni espresse dall’ex centrocampista rossazzurro Davide Baiocco sul Catania di oggi, ai microfoni di ‘Corner’, trasmissione televisiva su Telecolor:

“Il Catania ha un grandissimo organico e merita fiducia chi ha delle qualità ma magari non è ancora riuscito ad esprimersi al meglio. I numeri dicono che il Catania sta facendo bene e non mi sorprende. Quando vinci hai sempre ragione, oggi c’è da fare il giusto mix di risultati e crescita a livello di gioco. La mia impressione, da fuori, è che si stia lavorando per provare a crescere anche a livello qualitativo, intanto i risultati arrivano e va bene così. So che il Catania tornerà dove merita di stare, mi piace guardare speranzoso e positivo”.

“Tonucci? Possiede grande personalità. Può fare ancora di più. E’ molto bravo in fase difensiva. Anche Zanchi e Silvestri – che non conoscevo benissimo – sono molto importanti, come naturalmente Claiton. Secondo me dovrebbero acquisire maggiore responsabilità e coraggio nel cercare la prima palla filtrante, nell’aumentare il volume e la qualità del gioco. Spesso il Catania incontra squadre basse, oppure i centrocampisti vengono marcati, quindi anche i difensori centrali hanno un ruolo rilevante in fase di costruzione. Pecorino? Mi piace come si muove per la squadra. E’ forte fisicamente, sveglio sotto porta, gli riconosco buone letture, non rimane mai sorpreso da quello che avviene in area, ha fiuto per il gol. Fuori area gioca abbastanza semplice per poi finalizzare. Vista la sua giovane età, vedo delle prospettive importanti, buone caratteristiche sul piano dell’intelligenza calcistica e della personalità”.

“Non è un segreto che questa città sia ormai la mia seconda casa. C’è stato anche il grande onore e privilegio di vedermi raffigurato nel muro dello stadio, un riconoscimento estremamente importante che dimostra il rapporto con la città e la stima dei tifosi. Catania mi ha dato tanto. L’affetto e l’amore della gente mi hanno fatto innamorare di questa terra straordinaria. Sono qui da 15 anni, mio figlio è cresciuto a Catania. Parliamo di un pezzo di vita importante non solo sotto il profilo calcistico”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***