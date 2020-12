Ritorno da non escludere in Serie C a gennaio per Rosario Bucolo, centrocampista catanese classe 1988 ed ex Catania, tra le altre. In uscita dall’Acireale per esigenze di natura economica del club, secondo quanto raccolto da tuttoc.com sulle sue tracce ci sarebbero Pergolettese, Mantova e Potenza. In D, invece, avanza l’ipotesi ACR Messina.

