DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT” – Raffaele: “Il mio Catania crescerà ancora. Pecorino, grande concretezza. Biondi e Noce impegno costante”

L’allenatore rossazzurro Giuseppe Raffaele elogia la squadra, in particolare i catanesi del gruppo, guardando avanti con fiducia in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport:

“Pecorino? Emanuele ha grandi margini di miglioramento, dal derby di Palermo (che rigiocherei allo stesso modo perché ha influito tutto il contesto della vigilia) in poi si è proposto con grande concretezza, ma non solo lui ha fatto bene. Se ci soffermiamo ai catanesi, devo fare i complimenti a Biondi e a Noce per l’impegno costante che mettono in allenamento e quando vengono chiamati in causa”.

“Il mio Catania crescerà ancora. Squadra nuova, tanti infortuni ma alla fine sono venuti fuori i veri valori. Piccolo ci ha dato qualità lì davanti e la società si sta occupando dei rinforzi a gennaio, ho grande fiducia nei dirigenti. Anzi li ringrazio perché in estate hanno riposto massima fiducia nella mia persona”.

“I risultati confermano le previsioni della vigilia. Per quanto ci riguarda la classifica la guarderemo a cinque o sei turni dalla fine per capire cosa fare in più. Cos’è cambiato da inizio stagione? Stiamo recuperando gli infortunati. Non ho mai avuto la possibilità di schierare la stessa formazione. Le partite giocate sono in archivio, guardiamo avanti perché a gennaio ci aspettano confronti davvero importanti. Li affronteremo con maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. Con una squadra al completo e più rodata”.

