I NUMERI DEL CATANIA DI RAFFAELE: più punti in trasferta che in casa, differenza reti positiva ma il salto di qualità passa dal numero di gol fatti

Focus sui numeri che il Catania targato Giuseppe Raffaele ha evidenziato in questa prima parte di campionato, adesso che il 2020 volge al termine ed i rossazzurri hanno concluso l’anno solare al terzo posto, in compagnia di quattro squadre.

Dalle statistiche si riscontra la buona tenuta difensiva dei rossazzurri (quarta miglior difesa del campionato, ndr) malgrado spesso il tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto abbia dovuto adattare Zanchi in un ruolo non suo, al centro della difesa, e non potendo disporre frequentemente di un difensore importante come Tonucci. Poco più di due le ammonizioni a partita ricevute, in media, dal Catania che si conferma squadra disciplinata (due corrisponde anche al totale dei calciatori espulsi).

Curiosamente, quando hanno vinto e perso, i rossazzurri lo hanno fatto sempre con un gol di scarto, ad eccezione del poker del Bari al “San Nicola” e del tris calato dalla Ternana a Lentini. Guarda caso entrambe le formazioni sono le uniche ad avere totalizzato più punti del Catania nel girone C. Risalta all’occhio, invece, il dato dei gol all’attivo. Sono 19 complessivamente tra casa e trasferta, ed è proprio qui che passa il salto di qualità dell’Elefante nei prossimi mesi. Basti pensare che, ad oggi, l’attacco rossazzurro è solamente il settimo migliore del raggruppamento meridionale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***