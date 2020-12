SERIE B – Repetto (D.S. Pescara): “Maniero? Il Catania lo pagò molti soldi…”

Il Direttore Sportivo del Pescara Giorgio Repetto si sofferma sull’ex attaccante del Catania Riccardo Maniero, ora in forza all’Avellino, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato da tuttoavellino.it:

“Io l’ho avuto 2 anni e mezzo a Pescara e ha fatto oltre 30 gol. E’ uno che segna. Forse non ha mai creduto molto nelle sue qualità, è un ragazzo che ha qualità tecniche che avrebbe potuto far bene anche in Serie A. E’ un giocatore che in Lega Pro deve fare almeno 20 gol a stagione. Io l’ho visto giocare sia in un attacco con due punte che in un tridente. Poi lui fu ceduto al Catania a gennaio, lo pagarono anche molti soldi. Ha sempre un pò combattuto con il peso, se chiudesse la dispensa avrebbe fatto la Serie A tranquillamente”.

