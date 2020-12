CATANIA – CAVESE: probabili formazioni, emergenza centrocampo tra le fila rossazzurre

Ipotesi di formazione per l’incontro Catania-Cavese, valevole per la 14ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi pomeriggio con inizio alle ore 15:00. ll match sarà visibile online su Eleven Sports e radiofonicamente su Radio Fantastica (FM 89.2).

I rossazzurri devono fare a meno dello squalificato Maldonado e degli indisponibili Martinez, Pellegrini, Vicente, Dall’Oglio, Rosaia, Reginaldo e Gatto (fuori lista Arena). Nel 3-5-2 di partenza Silvestri, Claiton e Zanchi (ma c’è anche la possibilità di un eventuale utilizzo di Tonucci) formerebbero il pacchetto arretrato con il portiere Confente, mentre Calapai, Izco, Welbeck, Biondi e Pinto troverebbero spazio a centrocampo con Sarao-Pecorino coppia offensiva. Non al meglio l’argentino, eventualmente al suo posto giocherebbe Albertini. Principali alternative in attacco Piovanello ed Emmausso.

Maiuri ha convocato 24 giocatori per l’impegno odierno (indisponibili Russo, Zedadka, Oviszach, Forte e Nunziante; fuori lista Lulli). Nel probabile 4-3-3 di partenza, davanti a Bisogno agirebbero Tazza, Matino, De Franco e uno tra Ricchi e Semeraro, con Esposito, Favasuli e Cuccurullo collocati in mediana e il tridente offensivo composto da Senesi, Germinale e Russotto a completare lo schieramento di partenza. Pompetti e Matera rappresentano due possibili alternative in mezzo al campo.

La direzione di gara è affidata al signor Fontani della sezione AIA di Siena, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Meocci di Siena e Aniello Ricciardi di Ancona e dal IV ufficiale Mucera di Palermo. La partita avrà luogo allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco dell’“Angelo Massimino”.

===>>> CATANIA – CAVESE: ecco le formazioni ufficiali

