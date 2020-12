SERIE C SU SKY: l’emittente illustra le novità. Anche Viterbese-Catania nel palinsesto del weekend

Sky trasmetterà fino a 15 partite per ogni giornata di Serie C in diretta pay-per-view su Sky Primafila. Da domani, mercoledì 9 dicembre, sarà possibile acquistare i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita. Si comincia con le prime tre partite in programma alle ore 15: Piacenza-Novara (Sky Sport 251), Fermana-Arezzo (Sky Sport 252) e Avellino-Bisceglie (Sky Sport 253).

Per dare ancor più visibilità al campionato, è confermato l’appuntamento con “Area C”, l’approfondimento condotto da Erika Calvani, insieme a Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, con highlights, interviste e commenti sulla Lega Pro. “Area C” è in onda ogni martedì alle 17 su Sky Sport 24 (e anche on demand su Sky Q), ed inoltre verranno dedicati nuovi spazi nella programmazione di Sky Sport 24, in particolare nel week end. Tutti i gol di giornata saranno visibili invece già dal lunedì a partire dalle 21.30 sempre su Sky Sport 24.