VERSO POTENZA – CATANIA: garà speciale anche per Leonetti, vice di Raffaele

Non solo Giuseppe Raffaele. Torna a Potenza, da grande ex, anche Giuseppe Leonetti. L’attuale allenatore in seconda del Catania ha seguito Mister Raffaele nell’avventura etnea. Non si parla abbastanza spesso di lui che, in realtà, rappresenta una figura di rilevante spessore all’interno dello staff tecnico. Leonetti analizza, infatti, ogni particolare dei giocatori confrontandosi quotidianamente con Raffaele sugli allenamenti e la preparazione delle partite.

Un professionista esemplare, approdato sotto il vulcano dopo un lungo percorso fatto di sacrifici e gavetta. Calcando inizialmente i campi da gioco degli oratori, per poi continuare nelle categorie dilettantistiche, allenare i ragazzini, effettuare svariati corsi acquisendo anche il patentino Uefa B e la qualifica – importantissima nel calcio moderno – di match analyst, lavorando inoltre come vice di Nicola Ragno con Bisceglie e Potenza, prima di conoscere Raffaele. Ha conseguito anche diversi attestati presso la Juventus University, operando nel Summer Camp bianconero.

A Potenza ha instaurato un bellissimo rapporto con l’ambiente. Non è stato semplice per lui lasciare la città lucana per i tre anni vissuti intensamente e la genuinità delle amicizie instaurate. Alla chiamata del Catania, però, Leonetti non poteva dire di no. Troppo ghiotta l’occasione di realizzare un nuovo importante salto di qualità. Resta la riconoscenza nei confronti del club rossoblu, per avergli consentito di lavorare in un contesto ottimale, sentendosi accolto come in una famiglia.

