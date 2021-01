MALDONADO: salta la Casertana, ma il recupero non è lontano

Il Direttore Dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino ha confermato che il centrocampista Luis Maldonado non sarà disponibile per il match di domenica pomeriggio contro la Casertana. Non farà in tempo a recuperare ma, per il resto, la sosta ha dato i suoi frutti dotando Mister Giuseppe Raffaele della rosa al completo, a meno di ulteriori defezioni nei prossimi giorni. L’ex calciatore dell’Arzignano ha riportato una distorsione alla caviglia intorno alla metà di dicembre. Infortunio non di poco conto, tuttavia nel giro di 1-2 settimane dovrebbe già tornare a completa disposizione.

