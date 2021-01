MERCATO: Frosinone, Iemmello “libera” Volpe. Non solo il Catania su di lui

Come anticipato dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com, c’è il Catania sulle tracce di Michele Volpe. Adesso che il Frosinone ha individuato in Pietro Iemmello il rinforzo ideale per il reparto offensivo, Volpe lascerà il club. Richieste sia in B che in C per l’attaccante classe 1997. Qualche contatto si è registrato nei giorni scorsi con Cosenza e Reggina, ma è soprattutto in Lega Pro che non mancano le società interessate. Il Potenza ci aveva fatto un pensierino prima di tesserare Romero. Adesso Padova, Renate, Pro Vercelli e Catanzaro si aggiungono al Catania tra i club che hanno manifestato maggiore interesse. Al momento, comunque, rossazzurri in vantaggio sulla concorrenza.

