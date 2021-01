MERCATO: Mastalli, la Salernitana spinge. Cernigoi, non convincono le condizioni fisiche

Salernitana in pressing per il centrocampista della Juve Stabia Alessandro Mastalli. Piace al Catania, ma attenzione al club di Lotito che ha manifestato un interesse concreto. La società rossazzurra potrebbe virare su Franco Zuculini (Defensor Sporting). Sempre in casa Juve Stabia, qualche contatto ci sarebbe stato con il Catania per l’attaccante Iacopo Cernigoi. Tuttavia, tra Covid e infortuni vari, ha giocato solo quattro partite in questo campionato. Inoltre mercoledì, al 15′ del primo tempo, Cernigoi è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a seguito dell’ennesimo infortunio riportato. Non convincono, pertanto, le condizioni fisiche della punta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***