CALCIO CATANESE – Serie D: Mascara “spegne” il Paternò, l’Acireale ritrova i tre punti

Acireale e Paternò rispettivamente in campo per il recupero della 11/a e 8/a giornata contro Castrovillari e Troina. I granata ritrovano il successo a distanza di un mese, imponendosi in Calabria per 2-1: al 18′ Orlando sblocca il risultato, in avvio di ripresa Cannino firma il bis, al minuto 69 Bonanno accorcia le distanze. Battuta d’arresto, invece, per il Paternò che crolla sotto i colpi del Troina sapientemente allenato da Beppe Mascara: netto 3-0 inflitto ai paternesi: autorete di Raimondi (29′), secondo gol su rigore di Balistreri (44′), Ficarrotta cala il tris (68′).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***