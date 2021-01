VERSO CATANIA – FOGGIA: Del Prete salta la sfida

Proseguono gli allenamenti del Foggia in vista della trasferta di Catania. Si registra il rientro in gruppo di Riccardo Aramini e Mbaba Ndiaye. Lavoro a parte per Vitale e Balde; terapie specifiche e riposo precauzionale, invece, per Spadoni. Salterà sicuramente il confronto di domenica pomeriggio l’ex rossazzurro Lorenzo Del Prete, alle prese con una lesione distrattiva di 1° grado alla coscia destra. Infine lascia la squadra, con la formula del prestito, Federico Gentile che passa al Fano.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***