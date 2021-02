EX ROSSAZZURRI: Lanzafame, nuova esperienza italiana in Serie B

Ritorno in Italia per Davide Lanzafame. L’esterno offensivo classe 1987, dopo avere provato a dare slancio alla carriera all’estero, laureandosi due volte Campione d’Ungheria e vincendo il titolo di capocannoniere in altrettante occasioni, ha lasciato la Turchia (Adana Demirspor, squadra di seconda divisione) tornando nel nostro Paese. Lanzafame ha detto sì alla chiamata del Vicenza, in Serie B. Accordo fino a giugno. Vecchia conoscenza dei tifosi rossazzurri, con la maglia del Catania ha totalizzato solamente 11 presenze in Serie A, faticando a trovare spazio ma siglando un gol contro il Novara in Coppa Italia, sconfitto per 3-2 al “Massimino” il 29 novembre 2011.

