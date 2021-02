MERCATO – De Feo: c’era la possibilità di un trasferimento al Catania, ma è rimasto a Pesaro

Profilo già in passato valutato dal Catania, quello di Gianmarco De Feo, attaccante scuola Milan di 26 anni ora in forza alla Vis Pesaro. Anche nella sessione di mercato appena conclusa, la società rossazzurra aveva tenuto in considerazione l’ipotesi di una trattativa da intavolare con il club biancorosso. Si poteva infatti imbastire uno scambio con il difensore Eros Pellegrini, il quale ha successivamente risolto il contratto alle ore 20:00 dell’1 febbraio, proprio quando il calciomercato chiudeva i battenti. De Feo rappresentava un’idea, tuttavia il Catania ha preferito puntare su Francesco Golfo e la riconferma di Reginaldo. Il giocatore della Vis Pesaro ha ricevuto tante richieste ma non si è concretizzato l’accordo con nessun club e, pertanto, è rimasto nelle Marche.

