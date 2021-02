DI NAPOLI (all. Paganese): “Abbiamo fatto una gara strepitosa, nessun tiro in porta del Catania”

Parla un soddisfatto Raffaele Di Napoli, allenatore della Paganese, dopo lo 0-0 riportato contro il Catania:

“Sono orgoglioso di questi ragazzi che hanno fatto una partita strepitosa, abbiamo entusiasmo e voglio sempre il massimo da loro. Disputato un grande primo tempo con la possibilità di poter sbloccare la partita. Ripresa di grande sacrificio e, come dico sempre, voglio vedere la squadra anche nei momenti di difficoltà. La Paganese ha saputo soffrire e ripartire, non si è abbassata. Analizzando bene la partita, non abbiamo subito tiri in porta. Questo risultato positivo lo dedichiamo a Francesco Scarpa, lui sa il perchè. I miei giocatori sono bravi, non erano brocchi prima ma con il mio staff abbiamo apportato delle modifiche sulle palle inattive. Precedentemente marcavano a zona, ora a uomo. Abbiamo alzato l’attenzione, sono contento di tutti i ragazzi. Stiamo cercando di portare la mentalità di non accontentarsi mai, con grande umiltà ci prendiamo questo pareggio. Oggi chi affronta la Paganese ha difficoltà a farlo perchè adesso siamo una squadra vera mentre prima eravamo le vittime sacrificali. Dobbiamo giocare sempre per vincere e stiamo crescendo su questo aspetto”.

