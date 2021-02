SERIE C: il Catania manca l’aggancio al Catanzaro, come cambia la classifica

In caso di vittoria a Pagani, il Catania avrebbe agganciato il Catanzaro al quarto posto. Lo 0-0 finale, invece, non è sufficiente in questo senso ma avvicina i rossazzurri ai calabresi. Passettino in avanti per la Paganese che raggiunge la Vibonese al quintultimo posto.

Questa la classifica del girone C di Serie C aggiornata dopo lo 0-0 maturato allo stadio “Marcello Torre” per il recupero della 20/a giornata:

CLASSIFICA

Ternana 62 Avellino 50 Bari 46 Catanzaro 41 Catania 39 Foggia 36 Teramo 35 Juve Stabia 34 Palermo 33 Casertana 33 Virtus Francavilla 30 Viterbese 29 Turris 28 Monopoli 27 Vibonese 23 Paganese 23 Potenza 21 Bisceglie 20 Cavese 16

