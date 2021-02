PAGHERA (Ternana): “Passivo pesante, il Catania poteva pareggiarla ma vittoria legittima”

Ai canali ufficiali della Ternana il centrocampista Fabrizio Paghera, autore del momentaneo 3-1 ai danni del Catania, parla così del successo ottenuto:

“Inutile negarlo, sul 2-1 il Catania ha avuto delle occasioni per pareggiare la partita. E’ una squadra forte e l’abbiamo rispettata. Noi siamo stati bravissimi nella ripresa a gestirla, il 3-1 ci ha rasserenato un pò. In quei dieci minuti il Catania ci ha messo in grande difficoltà, penso che nel secondo tempo abbiamo legittimato la vittoria anche se il passivo è pesante per quanto visto sul campo. E’ stato decisivo l’approccio, nella prima mezz’ora abbiamo praticato un calcio offensivo come spesso fatto in questo campionato. Quando giochiamo su quei ritmi è difficile per gli altri. La classifica non la guardiamo, anche perchè i campionati non si vincono con 59 punti. Ci sono ancora tante partite da giocare”.

