LUCARELLI (all. Ternana): “Gara condotta con disinvoltura, peccato solo per i minuti finali del primo tempo. Catania, una mossa ci ha dato grandi vantaggi…”

L’allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli si gode la vittoria sul Catania, commentando così il 5-1 finale:

“Abbiamo superato un’altra tappa importante, ma ce ne aspettano altre. Andiamo avanti con fiducia, sapendo che le prossime partite saranno molto impegnative con diversi scontri diretti ancora da giocare. Siamo felici ma sempre concentrati perchè ci sono ancora troppi punti in palio e tante squadre in forma. Non potevamo pensare di non concedere nulla ad un avversario forte come il Catania. Sul 3-1 non avevamo l’interesse di rischiare”.

Ci aspettavamo che loro partissero con il 3-5-2 e la marcatura a uomo su Falletti, come fanno tutte le squadre. Così non è stato, probabilmente questa scelta del loro allenatore ci ha dato grandi vantaggi potendo sfruttare le vie centrali. Il nostro trequartista, infatti, in questo modo può svariare dove trova la posizione per ricevere la palla. Se Falletti non ha marcatori, anche in una giornata non brillantissima riesce a far partire l’azione, rifinire e lanciare i campagni. Bravi noi a prendere le contromisure adeguate. Fermo restando che anche oggi abbiamo riaperto una partita che per 40 minuti non ci aveva visto rischiare praticamente nulla“.

“Sapevamo di dovere evitare di commettere falli perchè il Catania è molto abile sui calci piazzati, in effetti il 2-1 è arrivato così ed hanno avuto le occasioni per pareggiarla a fine primo tempo. Anche questa gara ci deve fare crescere. Peccato per quei 3-4 minuti finali della prima frazione in cui abbiamo rischiato il pareggio, nel contesto di una partita condotta fino a quel momento con disivoltura”.

Ai microfoni di Cusano Italia Tv, Lucarelli ha aggiunto: “Per me la partita con il Catania era emotivamente difficile, per tanti motivi. L’anno scorso abbiamo vissuto una stagione particolare, nella quale, ad un certo punto, mi sono sentito anche il punto di riferimento della gente, della società, dei tifosi. Siamo usciti immeritatamente dai play-off, proprio su questo campo. Catania per me è Catania“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***