SARAO: “Potevamo pareggiare e sarebbe stata un’altra gara. Dispiaciuti per noi ed i nostri tifosi”

Autore del gol che aveva spaventato la Ternana, l’attaccante rossazzurro Manuel Sarao commenta la pesante sconfitta del “Liberati”:

“Dispiace perchè la rete è servita a poco, io non sono un attaccante che vive per il gol e avrei barattato più che volentieri i punti con un risultato positivo. In 20 minuti abbiamo rischiato di pareggiarla e sarebbe stata una gara totalmente diversa. Se uno si limita a guardare il risultato è sembrata una gara molto differente da quella vissuta, ma noi siamo dei professionisti e andiamo oltre. Prendiamo le cose buone fatte analizzando gli errori, perchè consapevoli di potere migliorare. Loro sono andati in vantaggio con un eurogol, il raddoppio è stato rocambolesco. Era difficile reagire ma ce l’abbiamo messa tutta. L’arbitro ha annullato un nostro gol per fuorigioco che non so se ci fosse, ma non m’interessa parlare di episodi arbitrali. Il risultato dice che abbiamo perso 5-1 e la Ternana è stata superiore. Niente alibi, lavoriamo per migliorare e pensare ad un’altra bella partita da giocare. Ci dispiace perchè sia noi che i tifosi avevamo entusiasmo, li abbiamo delusi ma noi per primi lo siamo. Come quando vinciamo, da domani si resetta tutto. Spalle larghe e lavorare”.

VIDEO: le parole di Sarao

